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17:35   16 Апреля 2021
Спорт

Умер российский дзюдоист Сергей Новиков

Умер российский дзюдоист Сергей Новиков

Ушел из жизни знаменитый российский дзюдоист Сергей Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР). Причина смерти не называется.

Президент ФДР Геннадий Калеткин назвал его уход утратой для мирового спорта. Новиков был открытым и общительным человеком, у него осталось очень много друзей. Ему был 71 год. Чемпионат Европы, который пройдет с 16 по 18 апреля, начнется с минуты молчания в память о Сергее Петровиче.

Сергей Новиков был Заслуженным мастером спорта СССР и победителем Олимпийских игр — 1976. Также он занимал призовые места на чемпионатах Европы и мира по дзюдо. Дата и место прощания с легендарным спортсменом будут объявлены позднее.

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