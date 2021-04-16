Москва и Минск договорились о сотрудничестве в сфере экономики замкнутого цикла

РФ и Белоруссия будут сообща развивать экономику замкнутого цикла, согласно соглашению Российского экологического оператора и Оператора вторичных материальных ресурсов республики.

РФ и Белоруссия будут сообща развивать экономику замкнутого цикла, согласно соглашению Российского экологического оператора и Оператора вторичных материальных ресурсов республики.

Представители Правительства Белоруссии и глава РЭО Денис Буцаев провели совещание, в ходе которого затронули вопросы совместного возведения инфраструктуры, локализации доступных технологий и запрета одноразового пластика на территории Евразийского экономического союза. В Белоруссии есть обширный опыт в проектировании и строительстве инфраструктуры, и РЭО продумывает привлечение их к подобной работе в пилотных регионах.

"Мы же поделимся опытом построения федеральной схемы. Кроме того, в России разработано оборудование, которое можно было бы эффективно локализовать в Белоруссии", — передает сайт 360tv.ru слова официального представителя оператора.

Буцаев выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества республики и РФ в части развития системы обращения с ТКО.