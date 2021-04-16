Кедми: Латвии будут импортные шпроты, а железные дороги можно разобрать

Попытки властей Латвии жаловаться на новую экономическую и транзитную политику России являются безосновательными и бессмысленными.

Попытки властей Латвии жаловаться на новую экономическую и транзитную политику России являются безосновательными и бессмысленными.

Такое мнение в интервью журналисту издания «Правда.ру» Инне Новиковой высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого попытки назвать нынешнюю Латвию цивилизованным государством, а действия латвийских властей цивилизованными поступками, стали бы простым издевательством над понятием «цивилизация».

С руководством современной Латвии нельзя иметь никаких дел, убежден израильский политолог, и официальная Рига сама в этом виновата. Однако латвийские власти пытаются жаловаться на действия России, которые ущемляют интересы Латвии в экономической и транзитной областях, не понимая, что этим меры Москва предпринимает как ответ на недружелюбное отношение к себе.

«Россия теперь просто делает то же самое, в том же поле, чем они занимались все время. Поэтому они — последние, которые могут говорить об этом», — подчеркнул Кедми.

Латвия, вместе с Литвой и Эстонией, давно предпринимали попытки подорвать российскую экономику, но в итоге нанесли себе гораздо больший вред, чем так ненавидимым ими русским. Эта ситуация, по словам Якова Кедми, очень многое говорит об умственном развитии руководителей прибалтийских государств, а также об их понимании, что такое политика и экономика.

А со стороны Москвы как раз было очень правильно и справедливо в ответ на террористические действия стран Балтии не дать и дальше получать выгоду за счет России, отметил эксперт.

«Чем меньше они будут наносить экономический ущерб России, тем лучшее для России, это в ее интересах. Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты. Приятного им аппетита. И их порты будут простаивать, их железные дороги можно разобрать на металлолом», — заключил Кедми.

Напомним, во второй половине прошлого года Россия перевела свои транзитные грузопотоки, которые ранее шли в Европу через порты прибалтийских стран, в свой новый порт на Балтийском море в Усть-Луге. Также Россия заключила договор с Белоруссией на перевод в Усть-Лугу и белорусских транзитных грузов.

В итоге Министерство Латвии направило российскому Минтрансу письмо, в котором попросило остановить сокращение объемов российского транзита, переправляемого в Европу через латвийские порты, призвав разделять политические и экономические вопросы. Однако в России этот призыв оставили без ответа. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Рига получила именно то, на что напрашивалась сама, когда демонстративно разрывала все связи с РФ.