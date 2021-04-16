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17:17   16 Апреля 2021
Происшествия

Суд в Минске назначил Тиме Белорусских "домашнюю химию"

Суд в Минске назначил Тиме Белорусских "домашнюю химию"

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков Тима Белорусских получил два года "домашней химии" — так в Белоруссии называется частичное ограничение свободы.

Теперь музыкант будет состоять на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Он не сможет покидать дом в ночное время и выезжать за пределы страны без специального разрешения. В зале суда исполнитель признался, что начал употреблять запрещенные препараты в 16 лет.

В январе музыканта и его друга задержали с гашишем и амфетамином. Тима признал вину, после чего был отпущен под залог. Второго задержанного заключили под стражу.

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#минск #Тима Белорусских #домашняя химия

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