Суд в Минске назначил Тиме Белорусских "домашнюю химию"

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков Тима Белорусских получил два года "домашней химии" — так в Белоруссии называется частичное ограничение свободы.

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков Тима Белорусских получил два года "домашней химии" — так в Белоруссии называется частичное ограничение свободы.

Теперь музыкант будет состоять на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Он не сможет покидать дом в ночное время и выезжать за пределы страны без специального разрешения. В зале суда исполнитель признался, что начал употреблять запрещенные препараты в 16 лет.

В январе музыканта и его друга задержали с гашишем и амфетамином. Тима признал вину, после чего был отпущен под залог. Второго задержанного заключили под стражу.