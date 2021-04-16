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17:14   16 Апреля 2021
Политика

Михаил Сидоров и еще пять человек покинули ЛДПР в Хабаровском крае

Михаил Сидоров и еще пять человек покинули ЛДПР в Хабаровском крае

Председатель ЛДПР в Хабаровском крае Михаил Сидоров и еще несколько человек вышли из партии. Об этом глава регионального отделения сообщил в соцсетях.

Члены ЛДПР покинули партию 16 апреля. Михаил Сидоров написал соответствующий пост в Instagram. Денис Куратов, Наталья Жирякова, Оксана Бочкарева, Михаил Мурылев, Арсен Клычев, Алексей Жданов, Александр Бочкарев и Сергей Перепечкин написали заявления на выход из ЛДПР.

Депутаты хабаровской гордумы ранее досрочно сняли полномочия с Михаила Сидорова. Такое решение приняли по итогам голосования. Сидоров выложил фотографию своего заявления. Подписчики поддержали его решение.

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#лдпр #хабаровск #сидоров

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