Михаил Сидоров и еще пять человек покинули ЛДПР в Хабаровском крае

Председатель ЛДПР в Хабаровском крае Михаил Сидоров и еще несколько человек вышли из партии. Об этом глава регионального отделения сообщил в соцсетях.

Председатель ЛДПР в Хабаровском крае Михаил Сидоров и еще несколько человек вышли из партии. Об этом глава регионального отделения сообщил в соцсетях.

Члены ЛДПР покинули партию 16 апреля. Михаил Сидоров написал соответствующий пост в Instagram. Денис Куратов, Наталья Жирякова, Оксана Бочкарева, Михаил Мурылев, Арсен Клычев, Алексей Жданов, Александр Бочкарев и Сергей Перепечкин написали заявления на выход из ЛДПР.

Депутаты хабаровской гордумы ранее досрочно сняли полномочия с Михаила Сидорова. Такое решение приняли по итогам голосования. Сидоров выложил фотографию своего заявления. Подписчики поддержали его решение.