Поклонская подала документы на праймериз «Единой России» в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подала документы участие в праймериз «Единой России». Она намерена баллотироваться в нижнюю палату парламента на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР 16 апреля.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подала документы участие в праймериз «Единой России». Она намерена баллотироваться в нижнюю палату парламента на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР 16 апреля.

Баллотироваться Поклонская хочет по крымскому списку. О намерении вновь стать депутатом Госдумы она заявила месяц назад.

Поклонскую включила в предвыборный список ЕР в 2016 году по предложению председателя партии Дмитрия Медведева. Тогда она она миновала этап праймериз, хотя именно по его итогам оставляются списки кандидатов на выборы от партии.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Проголосовать за кандидатов можно в онлайн формате через портал «Госуслуги», а 30 мая — на избирательных участках. Выборы в Госдуму должны состояться в Единый день голосования — 13 сентября 2021 года.