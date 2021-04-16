Бывший прокурор Челябинской области нашел новую работу

Бывший прокурор Челябинской области Виталий Лопин устроился на новую работу. Такая информация появилась в СМИ.

Бывший прокурор Челябинской области Виталий Лопин устроился на новую работу. Такая информация появилась в СМИ.

Виталий Лопин устроился в Русскую медную компанию. Экс-прокурор Челябинской области занял руководящую должность — советника председателя совета директоров РМК, уточнила пресс-служба организации. Лопин переехал в Екатеринбург в связи с назначением.

Бывший прокурор проработал на прошлом посту чуть больше двух лет. Лопин взял отпуск в январе 2021 года, а месяц спустя подал прошение об отставке. Павел Вепрев стал исполняющим обязанности прокурора в регионе.