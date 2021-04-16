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17:11   16 Апреля 2021
Политика

Два кандидата вышли в финал конкурса на пост главы Алеутского округа Камчатки

Два кандидата вышли в финал конкурса на пост главы Алеутского округа Камчатки

Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Алеутского округа Камчатского края.

В финал вышли два человека — Светлана Арнацкая и Людмила Дианова. Как сообщил министр по делам местного самоуправления Сергей Лебедев, кандидатам на должность предстоит пройти собеседование, в рамках которого они продемонстрируют членам конкурсной комиссии свое видение работы на посту главы округа.

Вторым этапом станет тестирование, где кандидатов проверят на знание законов РФ о местном самоуправлении, а также других важных документов, которые нужно знать для работы на посту руководителя Алеутского округа.

После этого конкурсная комиссия должна представить не менее двух кандидатов депутатам местной думы. Так как в финал вышли всего два человека, вероятно, они и дойдут до выборов.

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#конкурс #камчатка #алеутский округ

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