Два кандидата вышли в финал конкурса на пост главы Алеутского округа Камчатки

Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Алеутского округа Камчатского края.

Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Алеутского округа Камчатского края.

В финал вышли два человека — Светлана Арнацкая и Людмила Дианова. Как сообщил министр по делам местного самоуправления Сергей Лебедев, кандидатам на должность предстоит пройти собеседование, в рамках которого они продемонстрируют членам конкурсной комиссии свое видение работы на посту главы округа.

Вторым этапом станет тестирование, где кандидатов проверят на знание законов РФ о местном самоуправлении, а также других важных документов, которые нужно знать для работы на посту руководителя Алеутского округа.

После этого конкурсная комиссия должна представить не менее двух кандидатов депутатам местной думы. Так как в финал вышли всего два человека, вероятно, они и дойдут до выборов.