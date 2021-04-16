Рар рассказал о шоке Европы после показательного принижения со стороны США

Эксперт объяснил, почему чиновники из ЕС остались недовольны речью Байдена 15 апреля.

После того, как американский президент Джозеф Байден утвердил введение новых экономических санкций против России, он объявил о своем желании встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие месяцы в третьей стране. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Экономикой Сегодня» обвинил главу Белого дома в неопределенности в отношениях с Москвой.

Эксперт обратил внимание, что Европу шокировали слова президента США. Руководство Европейского союза (ЕС) не могло предположить, что первый визит Байдена в ЕС будет посвящен диалогу с Путиным.

«В Европе все в большом шоке. Потому что оказывается, что Байден едет в свой первый европейский вояж к Путину! Встречаться с Путиным, а не Меркель или Макроном. Люди хватаются за голову», — сообщил политолог из Германии.

Главы ЕС сделали свои выводы насчет того, что Байден предпочел обсуждать конфликт на Украине с Россией напрямую, без участия представителей стран Европы. Александр Рар уверен, что пожилой демократ отодвигает европейских партнеров на второй план, игнорируя все возможные возражения.

«Меркель не справляется с пандемией и собирается уходить. Макрона по рейтингам давно опередила [Марин] Ле Пен. Американцы возвращаются в Европу как жандармы и собираются договариваться с Путиным по Украине без "нормандского формата". Такая здесь атмосфера. Как из нее выходить, европейцы не знают. Будут пытаться поговорить с Байденом, но он, по-моему, с ними разговаривать не хочет», — допустил специалист.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов, который является членом Комитета по международным делам, уже объяснял, для чего американцам понадобились новые санкции против России.