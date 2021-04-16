Публикация Соболь о "нормальных людях" оскорбила большую часть населения РФ

Заявление юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь о "нормальности" оскорбляет 97% россиян, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Заявление юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь о "нормальности" оскорбляет 97% россиян, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

На странице Соболь в Twitter появилась публикация, в которой она заявила, что соседи "узнают ее на улице и желают удачи". После этого соратница осужденного блогера Алексея Навального добавила, что "нормальных" людей — много, и вместе они "победят".

По мнению политолога Шаповалова, в поведении Соболь нет ничего удивительного, потому что ее основная задача — устраивать скандалы.

"К сожалению, эта дама не отличается высокой культурой поведения, и мне кажется, она намеренно делает все, чтобы оскорбить инакомыслящих. В принципе, все, что она делает всегда, — это скандал, это намеренное девиантное поведение, оскорбительное поведение в отношении других людей", — объяснил эксперт.

По неизвестной причине Соболь считает, что такая тактика поможет ей добиться успеха. Разумеется, для нормального участия в общественно-политическом процессе такого рода поведение является неприемлемым, сказал Шаповалов в беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей.

Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к Алексею Навальному среди россиян в конце 2020 года составил лишь 3%. Соответственно, 97% респондентов не входят в число единомышленников скандального блогера и его команды. Называя "нормальными" людей, разделяющих ее точку зрения, Соболь фактически оскорбляет большую часть населения страны.