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16:17   16 Апреля 2021
Политика

Вице-премьер Трутнев призвал уделять больше внимания патриотизму

Вице-премьер Трутнев призвал уделять больше внимания патриотизму

Тематика патриотизма в России не освещается в должной мере, считает вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Данная тема должна быть вплетена во все сферы общественной жизни, отметил вице-премьер. Патриотизму должны учить в школе, в университетах и других учебных заведениях, подчеркнул Трутнев. По словам политика, любовь к родине придает человеку сил. Он дал соответствующее интервью изданию PrimaMedia.ru.

"Когда человек сталкивается с какими-то трудностями, одно дело, когда он один на один с проблемой, и совершенно другое, когда он чувствует за собой силу родителей и прадедов, помнит, как они жили, трудились, сражались за эту родину", — считает собеседник издания.

Гражданин в такой ситуации не может позволить себе быть слабым. Он уже сильнее человека, оторванного от корней, убежден Трутнев.

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#россия #юрий трутнев #патриотизм

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