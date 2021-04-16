Вице-премьер Трутнев призвал уделять больше внимания патриотизму

Тематика патриотизма в России не освещается в должной мере, считает вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Тематика патриотизма в России не освещается в должной мере, считает вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Данная тема должна быть вплетена во все сферы общественной жизни, отметил вице-премьер. Патриотизму должны учить в школе, в университетах и других учебных заведениях, подчеркнул Трутнев. По словам политика, любовь к родине придает человеку сил. Он дал соответствующее интервью изданию PrimaMedia.ru.

"Когда человек сталкивается с какими-то трудностями, одно дело, когда он один на один с проблемой, и совершенно другое, когда он чувствует за собой силу родителей и прадедов, помнит, как они жили, трудились, сражались за эту родину", — считает собеседник издания.

Гражданин в такой ситуации не может позволить себе быть слабым. Он уже сильнее человека, оторванного от корней, убежден Трутнев.