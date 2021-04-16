Пожар на Невской мануфактуре стал одним из самых сложных в современной истории

Замначальника главка МЧС по Петербургу Сергей Лаврухин заявил, что после ЧП на фабрике на подобных объектах планируется провести проверки пожарной безопасности.

Замначальника главка МЧС по Петербургу Сергей Лаврухин заявил, что после ЧП на фабрике на подобных объектах планируется провести проверки пожарной безопасности.

По словам Лаврухина, сотрудники ведомства до сих пор работают на месте пожара. Работы по ликвидации последствий ЧП планируют закончить к вечеру пятницы, 16 апреля. Он заявил, что все необходимое уже сделано, осталось пролить некоторые участки.

Сотрудник ведомства подчеркнул, что при тушении были большие риски для личного состава, поэтому пожар стал одним из самых сложных в истории. Также ситуация осложнялась тем, что огонь повредил слишком большие площади.

Огонь охватил все шесть этажей здания Невской мануфактуры 1861 года постройки 12 апреля. В результате обрушились кровля и внутренние перегородки. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.