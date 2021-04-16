16:14 16 Апреля 2021Политика
Канцлер Германии привилась вакциной AstraZeneca
Канцлер Германии Ангела Меркель поставила вакцину от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщил кабмин страны.
Канцлер Германии Ангела Меркель поставила вакцину от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщил кабмин страны.
Правительство ФРГ подтвердило, что Меркель сделала первую прививку от коронавирусной инфекции. Представитель кабмина Штеффен Зайбер написал в Twitter соответствующий пост. Меркель поблагодарила всех участвующих в прививочной кампании. По ее словам, вакцинация является ключом к преодолению пандемии.