Путин и члены Совбеза обсудили ответные шаги на новые санкции США

Президент России Владимир Путин поговорил об ответных мерах на санкции США с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поговорил об ответных мерах на санкции США с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер провел оперативное совещание с Совбезом РФ. По словам Пескова, в ходе встречи состоялся разговор об ответных шагах на введенные ранее санкции. Вашингтон применил ряд ограничительных мер в отношении РФ и выслал десять российских дипломатов из страны.