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16:08   16 Апреля 2021
Политика

Путин и члены Совбеза обсудили ответные шаги на новые санкции США

Путин и члены Совбеза обсудили ответные шаги на новые санкции США

Президент России Владимир Путин поговорил об ответных мерах на санкции США с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер провел оперативное совещание с Совбезом РФ. По словам Пескова, в ходе встречи состоялся разговор об ответных шагах на введенные ранее санкции. Вашингтон применил ряд ограничительных мер в отношении РФ и выслал десять российских дипломатов из страны.

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#путин #совбез #песков

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