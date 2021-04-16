Прокурор попросил суд не садить в тюрьму Тиму Белорусских

Гособвинитель попросил судью оставить Тиму Белорусских на свободе. Его обвиняют в приобретении, хранении и употреблении наркотиков.

Гособвинитель попросил судью оставить Тиму Белорусских на свободе. Его обвиняют в приобретении, хранении и употреблении наркотиков.

Музыканту и его другу, который является вторым фигурантом уголовного дела, могут назначить ограничение свободы. Оно включает в себя запрет на выход из дома в ночное время, обязанность отмечаться в милиции и не покидать страну без соответствующего разрешения. Для Тимы Белорусских такую меру просят избрать на два года, а для его товарища — на два с половиной.

Сегодня Московский районный суд Минска приступил к рассмотрению дела в отношении популярного белорусского артиста Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) и его приятеля. Молодых людей поймали с гашишем и амфетамином.