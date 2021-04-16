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16:03   16 Апреля 2021
Происшествия

Зеленского приговорили к двум годам лишения свободы

Зеленского приговорили к двум годам лишения свободы

Оператора ФБК (признан в РФ иноагентом) Павла Зеленского приговорили к двум годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму.

Решение вынес Тушинский суд Москвы, Зеленский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

"Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"", — говорится в официальном сообщении.

Россиянин будет заключен на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Эксперты МВД увидели призывы к экстремизму в записях оператора НКО-иноагента в Twitter, касающихся самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной.

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#фбк #иноагент #зеленский

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