15:50 16 Апреля 2021Спорт
Британского журналиста NYT озадачила новая форма российских олимпийцев
Британский журналист из New York Times Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Гнев публициста вызвала ее расцветка.
Британский журналист из New York Times Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Гнев публициста вызвала ее расцветка.
Панья выступил с резкой критикой новой коллекции одежды. По его словам, она не должна быть выполнена в цветах российского триколора.
"Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020", — написал журналист в Twitter.
Решение CAS относительно громкого спора между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещает отечественным спортсменам выступать на международных состязаниях под флагом России. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года.