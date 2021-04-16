Британского журналиста NYT озадачила новая форма российских олимпийцев

Британский журналист из New York Times Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Гнев публициста вызвала ее расцветка.

Британский журналист из New York Times Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Гнев публициста вызвала ее расцветка.

Панья выступил с резкой критикой новой коллекции одежды. По его словам, она не должна быть выполнена в цветах российского триколора.

"Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020", — написал журналист в Twitter.

Решение CAS относительно громкого спора между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещает отечественным спортсменам выступать на международных состязаниях под флагом России. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года.