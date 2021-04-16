Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:50   16 Апреля 2021
Спорт

Британского журналиста NYT озадачила новая форма российских олимпийцев

Британского журналиста NYT озадачила новая форма российских олимпийцев

Британский журналист из New York Times Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Гнев публициста вызвала ее расцветка.

Панья выступил с резкой критикой новой коллекции одежды. По его словам, она не должна быть выполнена в цветах российского триколора.

"Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020", — написал журналист в Twitter.

Решение CAS относительно громкого спора между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещает отечественным спортсменам выступать на международных состязаниях под флагом России. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#олимпиада #форма #критика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров