Бизнесмен из Новой Зеландии создает гробы в виде кораблей, пончиков и Lego

Бизнесмен из Новой Зеландии Росс Холл владеет компанией Dying Art («Искусство умирания»), которая создает необычные гробы на заказ. Желающие могут заказать место последнего упокоения в виде кораблей, пожарной машины, кубиков Lego и даже огромного пончика.

Бизнесмен из Новой Зеландии Росс Холл владеет компанией Dying Art («Искусство умирания»), которая создает необычные гробы на заказ. Желающие могут заказать место последнего упокоения в виде кораблей, пожарной машины, кубиков Lego и даже огромного пончика.

В зависимости от сложности работы гробы можно купить за 3−7,5 тысячи новозеландских долларов (164−410 тысяч рублей). Как пишет Associated Press, идея бизнеса пришла Холлу 15 лет назад, когда он готовил завещание и размышлял о смерти.

«Есть люди, которым нравится коробка из красного дерева, и это здорово. Но если кто-то захочет выделиться, я готов помочь», — сказал предприниматель.

В последние годы люди все чаще видят в смерти «праздник жизни», а не траурную церемонию, утверждает предприниматель. Холл похоронил двоюродного брата Фила Маклина в гробу виде гигантского пончика. Тот умер в возрасте 68 лет от рака кишечника. Когда мужчине поставили диагноз, у него оставалось время подумать о похоронах. Маклин очень любил пончики, а его любимая пекарня прислала на похороны 150 пирожных.

Мужик в Новой Зеландии делает необычные гробы. Он даже открыл компанию Dying Art — занимается изготовлением гробов на заказ. Среди проектов: гроб в виде пиратского корабля, блоков LEGO и пожарной машины. Подробности: https://t.co/LsVdjUZav9 pic.twitter.com/FcQPz7I4J1 — Sergey Surepin (@iamsuredg) April 16, 2021

«Дизайнерские» гробы бизнесмен создает на основе обычных: для деталей использует ДВП и фанеру, а изображения печатает на плоттере. Иногда ему поступают особенно сложные заказы, например, парусник, состоящий из киля, руля, каюты и других деталей.

Поначалу Холл выполнял за полгода один заказ. Теперь он создает по паре сотен в год. Больше всего в своей работе Холл ценит необычный подход к мрачному событию, а также возможность сделать самые трудные моменты жизни чуть менее ужасными.