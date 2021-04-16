Депутат Госдумы объяснил, зачем США ввели санкции против России

Американцы пытаются проверить страну на прочность, объяснил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В четверг, 15 апреля, американский президент Джозеф Байден подписал указ о введении против России новых экономических санкций. В Белом доме сообщили, что ограничения коснутся 16 компаний и 16 физических лиц из РФ. Также власти Соединенных Штатов выслали из страны 10 российских дипломатов.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Антон Морозов уверен, что таким образом США проверяют Россию на «прочность». На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» парламентарий объяснил, что подобная тактика связана с историческим прошлым коренного населения Америки.

«Сейчас Америка проверяет Россию на прочность, насколько мы готовы жестко отвечать на те санкции, на те вызовы, которые ставит перед нами администрация США. Из собственной практики общения с американцами я могу сказать, что менталитет у них уходит корнями в ковбойское прошлое, и там принцип простой – они уважают сильных и презирают слабых, поэтому, чем жестче мы будем отвечать на все их наезды, санкции, незаконные ограничения, тем быстрее они будут с нами договариваться», — заявил Антон Морозов.

Депутат добавил, что мировое лидерство для России – «чисто политический аспект», на котором страна зарабатывать не умеет. Соединенные Штаты же пользуются влиянием в других странах, чтобы подтвердить свое господство. Судя по последним событиям, мир постепенно отворачивается от Америки, обратил внимание Морозов, потому что эксплуатация со стороны Вашингтона становится слишком явной.

«Страны начинают понимать, что их просто эксплуатируют, выкачивают у них ресурсы, и все эти деньги стекаются в американские банки. Поэтому многие государства хотят найти себе другого покровителя, который заменил бы Америку. В этом смысле они с надеждой смотрят на Российскую Федерацию, которая укрепляет свои позиции в мире. Это не нравится американцам, и они под свои конкурентные политические цели подводят различные провокации в адрес России, в том числе и санкции», — подчеркнул политик.

В заключение Морозов посочувствовал американским политикам, которым приходится сталкиваться с серьезным кадровым дефицитом и непостоянной политикой своего президента. О том, как новые американские санкции повлияют на жизнь обычных россиян, «Политика Сегодня» писала ранее.