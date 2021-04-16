Проблемы с голосом могут оказаться последствием коронавируса

Коронавирусная инфекция может привести к проблемам с голосом. Последствия могут проявиться через месяц после перенесенного заболевания.

Коронавирусная инфекция может привести к проблемам с голосом. Последствия могут проявиться через месяц после перенесенного заболевания.

Жалобы на появление осиплости после заболевания стали встречаться чаще. Об этом рассказала генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню голоса. Эта проблема появляется примерно через месяц после выздоровления.

Пациенты наблюдают за общим состоянием своего организма, не обращая внимание на голос. При этом коронавирус является респираторной инфекцией и может затрагивать как легкие и бронхи, так и гортань.