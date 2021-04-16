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15:40   16 Апреля 2021
Политика

Путин назвал чрезвычайно важной для России сферу военного строительства

Путин назвал чрезвычайно важной для России сферу военного строительства

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы строительства военной организации государства.

Путин предоставил слово для доклада начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову.

"Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере", — заявил президент РФ.

Отмечается, что оперативное совещание у главы государства проходило в режиме видеоконференции при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, руководителя администрации президента Антона Вайно, главы МИД России Сергея Лаврова и других.

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#путин #совбез #военное строительство

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