Тольяттинские депутаты избрали нового мэра города

Депутаты думы Тольятти выбрали нового главу города на внеочередном заседании.

Депутаты думы Тольятти выбрали нового главу города на внеочередном заседании.

Мэром Тольятти стал депутат Самарской губернской думы, главный врач городской больницы №5 Николай Ренц. Об этом рассказал корреспондент Interfax.

"Итого 28 голосов. Решение принято. Главой г. о. Тольятти избран Николай Ренц", — сообщил председатель законодательного органа Николай Остудин.

Всего конкурсная комиссия отобрала десять заявок от кандидатов на пост мэра города. Ранее Самарская губернская дума утвердила закон о реформе местного самоуправления. Документ предполагал отмену прямых выборов глав поселений и муниципальных районов.