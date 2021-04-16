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15:40   16 Апреля 2021
Политика

Тольяттинские депутаты избрали нового мэра города

Тольяттинские депутаты избрали нового мэра города

Депутаты думы Тольятти выбрали нового главу города на внеочередном заседании.

Мэром Тольятти стал депутат Самарской губернской думы, главный врач городской больницы №5 Николай Ренц. Об этом рассказал корреспондент Interfax.

"Итого 28 голосов. Решение принято. Главой г. о. Тольятти избран Николай Ренц", — сообщил председатель законодательного органа Николай Остудин.

Всего конкурсная комиссия отобрала десять заявок от кандидатов на пост мэра города. Ранее Самарская губернская дума утвердила закон о реформе местного самоуправления. Документ предполагал отмену прямых выборов глав поселений и муниципальных районов.

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#мэр #тольятти #Николай Ренц

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