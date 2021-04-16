Глава Медиагруппы "Патриот" представил нового информационного партнера "Бел.Ру"

Информационное агентство "Бел.Ру" стало новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот".

Информационное агентство "Бел.Ру" стало новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот".

ИА "Бел.Ру" освещает события, которые происходят в Белгороде и регионе в целом. О сотрудничестве объявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

"Для нас очень важно максимально охватить всю новостную повестку нашей страны. Для этого мы обращаемся к лучшим СМИ регионов и приглашаем их к совместной работе во благо России", — подчеркнул он.

В рамках информационного сотрудничества планируется взаимное цитирование материалов изданий. Главный редактор ИА "Бел.Ру" Оксана Артемова, в свою очередь, отметила, что очень рада такому сотрудничеству. Она выразила надежду на то, что россияне смогут больше узнать о Белгороде и регионе, а белгородцы — быстрее узнавать о том, что происходит в стране и в мире.