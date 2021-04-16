Комиссия определила трех кандидатов на должность главы Котласского района

Конкурсная комиссия Котласского района в Архангельской области назвала трех кандидатов на пост руководителя, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Конкурсная комиссия Котласского района в Архангельской области назвала трех кандидатов на пост руководителя, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что кандидатами на роль главы района стали руководитель отдела строительства администрации Котласа Ольга Драчева, врач-гинеколог Эдуард Авилкин и журналист Светлана Дейнеко.

"Для участия в конкурсном отборе на должность главы Котласа заявилось рекордное для Архангельской области число человек — 18 кандидатов", — сказано в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что фамилия нового градоначальника станет известна 29 апреля. Итоговое решение примут народные избранники на сессии местного Горсобрания.