Тима Белорусских признался в суде, что употребляет наркотики с 16 лет

Белорусский музыкант Тима Белорусских рассказал в минском суде, когда впервые попробовал наркотики. Певца обвиняют в незаконном обороте гашиша и амфетамина.

Белорусский музыкант Тима Белорусских рассказал в минском суде, когда впервые попробовал наркотики. Певца обвиняют в незаконном обороте гашиша и амфетамина.

Белорусских признался, что первый раз попробовал запрещенные препараты в компании друзей, когда ему было 16 лет. Музыканта и его знакомого судят за приобретение наркотиков, их употребление, а также перевозку и хранение. Фигуранту полностью признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Белорусских с другом были задержаны 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. Милицейские обнаружили у певца наркотики. Музыканта отпустили под залог, а его знакомого заключили под стражу.