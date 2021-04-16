Пост вице-мэра Уфы по соцвопросам покинула Алина Сулейманова

Алина Сулейманова ушла с поста заместителя мэра Уфы по социальным вопросам. Об этом чиновница написала в Facebook.

Алина Сулейманова ушла с поста заместителя мэра Уфы по социальным вопросам. Об этом чиновница написала в Facebook.

По словам Сулеймановой, ей поступило некое "интересное" предложение о работе, но какое конкретно, она пока афишировать не может.

"Сегодня я могу сказать об этом открыто. Во вторник мой последний рабочий день", — заявила Сулейманова.

Чиновница добавила, что озвучит новое место работы после того, как будет подписан соответствующий приказ о ее назначении. Вице-мэром башкирской столицы Сулейманова стала в 2018 году. Ранее она руководила телекомпанией "Вся Уфа" и входила в городской совет в качестве депутата.