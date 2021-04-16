Глава тюменской ГИБДД Селюнин арестован на два месяц по обвинению во взятках
Ленинский районный суд Тюмени арестовал на два месяца начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Мужчину обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.
Вместе с Селюниным на два месяца арестован его сообщник. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве.
Об уголовном деле против полицейского стало известно накануне, 15 апреля. «Политика Сегодня» писала об обысках ФСБ у Селюнина дома и на работе. Следствие считает, что с августа по октябрь 2020 года посредник передавал ему взятки за помощь в получении водительских прав, после чего последний давал указания подчиненным о приеме экзаменов без их фактической сдачи.
Полковник полиции Селюнин возглавил управление ГИБДД МВД России по Тюменской области в декабре 2018 года.