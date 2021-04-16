Гособвинитель просит 11 лет колонии для экс-главы управления "К" ФСБ

Прокурор запросила 11 лет колонии строгого режима для экс-главы отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина.

Прокурор запросила 11 лет колонии строгого режима для экс-главы отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина.

Черкалина обвиняют в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тыс. долларов. Гособвинитель просит суд назначить ему 11 лет лишения свободы и штраф в размере 34,3 млн рублей. Также она обратилась к судье с просьбой лишить обвиняемого звания подполковника и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.

Кроме того, прокурор отметила, что Черкалин сознался в содеянном и оказал активную помощь следствию. С его стороны все условия досудебного соглашения были выполнены.

Имущество Черкалина было продано на международном рынке, вырученные за него 6 млрд рублей были обращены в доход государства через валютную биржу. В суде экс-полковник заявил, что согласен на возвращение государству почти всего заявленного по миллиардному иску, сообщал ФАН.