Россия за день. Главное: суд над губернатором в Чите, борьба с пылью в Новосибирске и отставки на Чукотке

Губернатора Забайкалья будут судить за оскорбление, мэр Новосибирска избавит город от пыли, а в чукотском избиркоме произошла утечка кадров.

Приморский край. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев завершил рабочую поездку на Дальний Восток обсуждением проблем региона. Он упомянул завышенные цены на жилье во Владивостоке, на Чукотке и Сахалине, отставание в области системы здравоохранения, плохие дороги и, как следствие всего этого, отток населения.

Забайкальский край. Забайкальский краевой суд рассмотрит административное дело против губернатора Александра Осипова, которого обвиняют в оскорблении замдиректора «ЗабТЭК» Игоря Федотова. Ранее прокуратура заявила о намерении закрыть следствие, однако материалы дела были повторно поданы в суд для рассмотрения.

Хабаровский край. Хабаровское отделение ЛДПР продолжает терять сторонников. Сегодня о сдаче партбилета по причине расхождения политических взглядов с линией партии сообщил экс-председатель городской думы Михаил Сидоров. Он стал девятым человеком, покинувшим ряды либерал-демократов.

Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпустит распоряжение, запрещающее коммунальным службам посыпать дороги пескосоляной смесью. Из-за нее на улицах становится слишком пыльно, пояснил решение глава города. Он отметил, что для борьбы с гололедом в Новосибирске будут использовать каменную крошку и специальный реагент.

Республика Бурятия. В Бурятии из-за нехватки бюджетных средств изменят условия получения жилья многодетными семьями с шестью и более детьми. Ранее им перечисляли субсидии на покупку квартиры, теперь же будут давать ипотеку. При этом все расходы по процентам, первоначальному взносу и ежемесячным платежам республика возьмет на себя.

Республика Татарстан. Бюджет Татарстана с начала года увеличился на 65 млрд рублей. Глава местного Минфина сообщил, что большая часть средств поступила благодаря налоговым отчислениям. Бюджет республики исполнен на 54,1 млрд рублей. В муниципалитеты направлено 11,4 млрд рублей.

Чукотский автономный округ. Сразу два чиновника избиркома на Чукотке ушли в досрочную отставку. Речь о председателе комиссии Оксане Талызиной и секретаре Елене Горбуновой. Неожиданный уход связывают с предстоящими выборами в Госдуму и региональный парламент.

Саратовская область. Мэрия Саратова сообщила, что в 2020 году бюджет города был исполнен с профицитом. Доходов оказалось больше, чем расходов на 137 млн рублей. По словам чиновников, произошло это за счет увеличения налоговых отчислений физлиц с доходов и имущества.

Архангельская область. В Котласе решением конкурсной комиссии озвучили имена трех кандидатов на пост главы района. Из 18 претендентов отобрали руководителя отдела строительства администрации Котласа Ольгу Драчеву, врача-гинеколога Эдуарда Авилкина и журналиста Светлану Дейнеко.

Республика Коми. В Центр информационных технологий Коми назначен новый директор. Пост занял Антон Давыдов, который прежде работал в должности заместителя руководителя. Отмечается, что новый глава госучреждения работал в IT-сфере более 14 лет.

Республика Башкортостан. Вице-мэр Уфы по социальным вопросам Алина Сулейманова покинула пост по собственному желанию. Чиновница объяснила, что ей поступило «интересное» предложение от другого работодателя и обещала озвучить его, как только с ней заключат контракт.

Красноярский край. Мэрия Красноярска подала в суд на подрядчика из-за некачественного ремонта дороги. Работы организация выполнила еще в 2015 году, однако до истечения гарантийного срока в асфальте появились глубокие ямы. Администрация требует провести повторную реконструкцию.

Ставропольский край. В Ставрополье задержан председатель регионального комитета по госзакупкам Александр Абалешев. По данным следствия, он препятствовал строительству краевой детской больницы и в результате сорвал контракт. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Челябинская область. Экс-прокурор Челябинской области Виталий Лопин стал новым советником главы совета директоров «Русской медной компании». Он возглавлял надзорный орган с 2018 года и покинул пост в феврале 2021-го.

Камчатский край. На должность главы Алеутского округа Камчатки отобрали двух человек: Светлану Арнацкую и Людмилу Дианову. Кто из них станет займет пост — будут решать местные депутаты.