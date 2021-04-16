Российские регионы начали получать препарат от COVID-19 "КовиВак"

Началась поставка первых партий вакцины "КовиВак" в регионы России, сообщил директор Центра имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Началась поставка первых партий вакцины "КовиВак" в регионы России, сообщил директор Центра имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Вакцину отправили вечером 15 апреля, сообщает ТАСС. Новый российский препарат "КовиВак" является вакциной из нейтрализованного SARS-Cov-2. Планируется, что он будет эффективен против новых мутаций коронавируса.

Разработка препарата заняла у производителей около года. На настоящий момент в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В основном россияне вакцинируются "Спутником V", так как это первый зарегистрированный препарат. Активная прививочная кампания проводится с начала 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вакцинации первым компонентом более миллиона жителей столицы.