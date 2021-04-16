Google одобрил российское обозначение островов Курильской гряды

Корпорация Google согласилась отметить острова Курильской гряды как российскую территорию, сообщил депутат Василий Пискарев.

Корпорация Google согласилась отметить острова Курильской гряды как российскую территорию, сообщил депутат Василий Пискарев.

Парламентарий указал, что часть земель не была обозначена в качестве российской территории. Компания согласилась с аргументами и запросила дополнительные материалы, рассказал Пискарев.

Депутат выступил с соответствующим заявлением перед журналистами. По его словам, противоречащие российскому законодательству детали будут устранены в ближайшее время.