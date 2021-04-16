Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:38   16 Апреля 2021
Политика

Google одобрил российское обозначение островов Курильской гряды

Google одобрил российское обозначение островов Курильской гряды

Корпорация Google согласилась отметить острова Курильской гряды как российскую территорию, сообщил депутат Василий Пискарев.

Парламентарий указал, что часть земель не была обозначена в качестве российской территории. Компания согласилась с аргументами и запросила дополнительные материалы, рассказал Пискарев.

Депутат выступил с соответствующим заявлением перед журналистами. По его словам, противоречащие российскому законодательству детали будут устранены в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#google #василий пискарев #Курильская гряда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров