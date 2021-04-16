Песков напомнил США о принципе взаимности в связи с санкциями против РФ

Принцип взаимности в вопросах введения санкций против России никто не отменял. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне новых ограничений США.

Принцип взаимности в вопросах введения санкций против России никто не отменял. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне новых ограничений США.

Представитель Кремля отреагировал на высылку десяти российских дипломатов из Америки и новые санкции. По его словам, принцип взаимности является основополагающим в такой ситуации. Однако все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, добавил Песков.

"Пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для РФ", — подчеркнул пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Новые ограничения Вашингтона не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в государстве, подчеркнул Песков.