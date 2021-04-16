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14:27   16 Апреля 2021
Политика

Песков оценил прошедшие переговоры Зеленского с Эрдоганом

Песков оценил прошедшие переговоры Зеленского с Эрдоганом

Выстраивание отношений с соседями является суверенным правом Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оценил переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков назвал диалог политиков двусторонними отношениями двух государств.

"И в этом плане нам нечего сказать", — добавил пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Такой комментарий Песков дал в пятницу по итогам переговоров Зеленского и Эрдогана.

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#песков #турция #зеленский

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