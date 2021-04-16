14:27 16 Апреля 2021Политика
Песков оценил прошедшие переговоры Зеленского с Эрдоганом
Выстраивание отношений с соседями является суверенным правом Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выстраивание отношений с соседями является суверенным правом Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля оценил переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков назвал диалог политиков двусторонними отношениями двух государств.
"И в этом плане нам нечего сказать", — добавил пресс-секретарь в беседе с журналистами.
Такой комментарий Песков дал в пятницу по итогам переговоров Зеленского и Эрдогана.