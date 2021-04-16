Около 80 уголовных дел возбуждено в РФ из-за случайного заражения COVID-19

За нарушения, из-за которых люди заразились коронавирусной инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность. С начала пандемии в России завели 82 таких уголовных дела.

За нарушения, из-за которых люди заразились коронавирусной инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность. С начала пандемии в России завели 82 таких уголовных дела.

Как сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, в настоящее время в стране усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей.

Кроме того, Горовой подчеркнул, что за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз, также установлена уголовная ответственность. По его словам, в 2020 году было возбуждено 23 уголовных дела за совершение подобных преступлений.