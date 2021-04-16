Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни

В среднем российской семье нужно 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно. Таковы результаты опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

В среднем российской семье нужно 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно. Таковы результаты опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

Самые большие суммы назвали жители Москвы, Владивостока и Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно. При этом столица не попала в число городов, где люди чаще всего копят деньги. Больше всего откладывают делают жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова.

Около 40% участников исследования заявила, что регулярно или время от времени делают сбережения. В среднем они откладывают 19,8% от своего дохода.

Ранее эксперты Финансового университета при Правительстве РФ выяснили, что россияне живут счастливо в среднем 46,5 года.