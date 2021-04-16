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14:13   16 Апреля 2021
Происшествия

Строительный забор обрушился на припаркованные машины в центре Петербурга

Строительный забор обрушился на припаркованные машины в центре Петербурга

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщили об обрушении металлического ограждения при проведении строительных работ на набережной канала Грибоедова.

Рухнувший забор повредил десятки автомобилей, припаркованных в зоне капитального ремонта. В результате инцидента никто не пострадал, несколько пешеходов, находящихся рядом с машинами, успели отскочить в сторону.

Прокуратура организовала проверку по факту падения ограждения. Специалисты выяснят причину обрушения и все обстоятельства происшествия, после чего примут процессуальное решение.

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#проверка #чп #автомобили #забор

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