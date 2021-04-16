Строительный забор обрушился на припаркованные машины в центре Петербурга

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщили об обрушении металлического ограждения при проведении строительных работ на набережной канала Грибоедова.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщили об обрушении металлического ограждения при проведении строительных работ на набережной канала Грибоедова.

Рухнувший забор повредил десятки автомобилей, припаркованных в зоне капитального ремонта. В результате инцидента никто не пострадал, несколько пешеходов, находящихся рядом с машинами, успели отскочить в сторону.

Прокуратура организовала проверку по факту падения ограждения. Специалисты выяснят причину обрушения и все обстоятельства происшествия, после чего примут процессуальное решение.