Экспертов NI испугали российские истребители МиГ-29 в Арктике

Истребители четвертого поколения сторожат небо над арктическим регионом и присматривают за СМП.

Еще в начале апреля о «беспрецедентной военной мощи» российских вооруженных сил (ВС) в Арктике предупреждали эксперты из CNN. Они изучили спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies и разглядели среди льдов военные базы и подземные хранилища для ядерных подводных беспилотников «Посейдон».

Специалисты консервативного журнала The National Interest (NI) уверены, что это не единственная «угроза», с которой могут столкнуться в арктическом регионе американские войска. Территория контролируется с воздуха многоцелевыми истребителями МиГ-29К, которые впервые с момента создания отправились стеречь холодное небо Арктики и Северный морской путь (СМП).

«Военное присутствие России в Арктике стало еще опаснее. <…> С момента своего появления в начале 1980-х годов советский МиГ-29 широко экспортировался и служил в различных регионах мира. Оснащенный двухконтурным двигателем боевой самолет, который разрабатывался для завоевания превосходства в воздухе, впервые отправится в экстремальные условия Арктики», — пишут эксперты NI.

В экстремальные условия Арктики российские МиГи отправились уже давно. Об «экспериментальном боевом дежурстве» истребителей на архипелаге Новая Земля стало известно 12 марта, когда на аэродроме Северного флота истребители МиГ-31БМ заменили МиГ-29К 100-го корабельного авиационного полка.

МиГ-29К – это поколение 4+, разработанное на основе советского МиГ-29. Несмотря на то, что модель спроектирована в 1980-х годах, она до сих пор соответствует всем современным требованиям к палубной авиации. Истребитель намного компактнее, чем «традиционный» палубный истребитель Су-33, а это значит, что авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может уместить на борту 36 самолетов (вместо 24 Су-33).

Отряд арктических МиГ-29К вошел в состав 45-го зенитно-ракетного полка Северного флота, куда также входят зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». «Политика Сегодня» уже писала о том, как они стали самой большой угрозой для американских истребителей F-35 даже не выходя на поле боя.