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14:10   16 Апреля 2021
Политика

Чукотские чиновники досрочно подали в отставку

Чукотские чиновники досрочно подали в отставку

Досрочные отставки чиновников в Чукотке могут быть связаны с предстоящими выборами в Государственную думу РФ и региональный парламент.

Председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина ушла в отпуск с последующим увольнением. Помимо этого, секретарь избиркома Елена Горбунова также объявила об отставке.

"Оксана Викторовна находится в отпуске с последующим увольнением", — подтвердили информацию в приемной избиркома.

Отмечается, что комментарий самой Талызиной получить не удалось. Предполагается, что она находится в центральной части Российской Федерации, куда собирается переехать с севера.

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#выборы #чукотка #талызина #Горбунова

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