Чукотские чиновники досрочно подали в отставку

Досрочные отставки чиновников в Чукотке могут быть связаны с предстоящими выборами в Государственную думу РФ и региональный парламент.

Досрочные отставки чиновников в Чукотке могут быть связаны с предстоящими выборами в Государственную думу РФ и региональный парламент.

Председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина ушла в отпуск с последующим увольнением. Помимо этого, секретарь избиркома Елена Горбунова также объявила об отставке.

"Оксана Викторовна находится в отпуске с последующим увольнением", — подтвердили информацию в приемной избиркома.

Отмечается, что комментарий самой Талызиной получить не удалось. Предполагается, что она находится в центральной части Российской Федерации, куда собирается переехать с севера.