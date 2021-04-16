В мэрии Саратова отчитались о профицитном исполнении бюджета за 2020 год

Бюджет города исполнен с профицитом в 137 млн рублей, сообщили на публичных слушаниях об исполнении бюджета муниципалитета.

Бюджет города исполнен с профицитом в 137 млн рублей, сообщили на публичных слушаниях об исполнении бюджета муниципалитета.

Доходы составили 22 млрд 123 млн рублей, а расходы — 21 млрд 985 млн рублей, рассказал на слушаниях председатель комитета по финансам мэрии Саратова Александр Струков.

Налог на доходы физических лиц принес в бюджет более 5 млрд рублей (сумма выросла на 9,8% по сравнению с 2019 годом). Налог на имущество физлиц — 576,9 млн рублей (рост на 12,1% относительно 2019 года). Поступления от штрафов снизились на 47,9% — до 60,1 млн рублей.

Чиновник сообщил, что на бесперебойную работу электротранспорта в минувшем году город направил 560 млн рублей. 330 млн рублей было выделено на проект строительства скоростного трамвая, которое осуществляется по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.