Отчим пытал раскаленным утюгом своего пасынка в Кузбассе

Правоохранители задержали жителя Кемеровской области за жестокое обращение с 11-летним пасынком. Мужчина пытал ребенка утюгом.

Правоохранители задержали жителя Кемеровской области за жестокое обращение с 11-летним пасынком. Мужчина пытал ребенка утюгом.

Отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать пасынка за незначительную провинность. Мужчина взял утюг и начал прижигать мальчику руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали, сообщает сайт 360tv.ru.

Несколько дней ребенка не было в школе, тогда преподаватели сообщили об этом в правоохранительные органы. Инспекторы ПДН пришли домой к ребенку. Отчим сначала заявлял, что остальные члены семьи отсутствуют, оказалось, что жена и мальчик прятались в подвале. Ребенка с ожогами отвезли в больницу. Решается вопрос об избрании меры пресечения отчиму.