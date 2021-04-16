Многодетной матери из Волгоградской области грозит срок за махинации с маткапиталом

Сотрудники СК завершили расследование в отношении 27-летней жительницы Волжского, которая незаконно обналичила материнский капитал.

Сотрудники СК завершили расследование в отношении 27-летней жительницы Волжского, которая незаконно обналичила материнский капитал.

Следователи, занимавшиеся делом, установили, что женщина провела махинацию с помощью двух подельников. Она заключила фиктивный договор на покупку дома с его хозяйкой и риелтором, а когда деньги были обналичены и поделены, многодетная мать решила, что хочет получить всю сумму целиком.

Для этого мошенница пошла в полицию и заявила на своих сообщниц, передает kp.ru. Однако полицейские уличили женщину в ложном доносе, а также раскрыли ее преступную схему по обналичиванию денег. Теперь матери-аферистке грозит до шести лет тюрьмы за махинации с маткапиталом.