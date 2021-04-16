Кремль оценил предложение Байдена провести саммит РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провести саммит РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провести саммит РФ и США.

Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо время, чтобы проанализировать это предложение. После глава государства примет финальное решение о том, состоится ли саммит двух стран.

"Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече, фактически оно во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин", — сказал Песков.

Байден предложил Путину провести саммит накануне во время телефонного разговора между лидерами двух стран.