Владельцы Невской мануфактуры семь лет игнорировали правила безопасности

Сотрудники надзорных ведомств неоднократно указывали на нарушения в Невской мануфактуре. В прошлом году из-за пандемии закрыть бывшую фабрику так и не удалось.

Сотрудники надзорных ведомств неоднократно указывали на нарушения в Невской мануфактуре. В прошлом году из-за пандемии закрыть бывшую фабрику так и не удалось.

Владельцы сгоревшей в Петербурге мануфактуры игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

Проверки проводились ежегодно. На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, также на предприятии не было пожарной сигнализации. Все указанные нарушения не устранялись несколько лет.

По словам Смирнова, в 2020 году на владельцев составили протокол по статье "Повторное совершение административного правонарушения о невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществлявшего пожарный надзор". Его направили в суд для принятия мер по приостановке деятельности. Закрыть мануфактуру в прошлом году помешала пандемия коронавируса.