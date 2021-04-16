Нападающий Мирошниченко пропустит юниорский чемпионат мира по хоккею

Хоккеист Иван Мирошниченко не сможет принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который состоится в Техасе. Причиной послужило решение Миграционной службы США.

Хоккеист Иван Мирошниченко не сможет принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который состоится в Техасе. Причиной послужило решение Миграционной службы США.

Молодежная сборная России по хоккею лишилась Ивана Мирошниченко на позиции нападающего: спортсмену было отказано в разрешении пересечь границу США. Несмотря на наличие визы, хоккеист не сможет сыграть на ЮЧМ по решению властей. Об этом сообщил инсайдер из Федерации хоккея России в беседе с порталом "Чемпионат".

"В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам", — поделился источник.

По его словам, прежде Мирошниченко уже сталкивался с подобной проблемой. Тогда юный спортсмен готовился играть в лиге Северной Америки, но не смог получить визу в Канаду. В настоящий момент спортсмены сборной России готовятся к предстоящему чемпионату, который стартует в США с 27 апреля.