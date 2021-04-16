Стало известно о самочувствии Путина после второго укола вакцины от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоянии президента России Владимира Путина, который на днях сделал второй укол прививки от коронавирусной инфекции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоянии президента России Владимира Путина, который на днях сделал второй укол прививки от коронавирусной инфекции.

Российский лидер чувствует себя хорошо, как и вчера, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос журналистов о самочувствии главы государства после прививки.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля перед заседанием президиума Русского географического общества сообщил, что сделал второй укол препаратом от коронавируса. Первый компонент двухфазной российской вакцины от коронавируса глава государства получил вечером 23 марта.