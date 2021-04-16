Американские физики изобрели уникальную охлаждающую краску

Краска, которую создали ученые из США, настолько белая, что отражает 98% света. Такая способность может помочь в разработке систем эффективного охлаждения, сообщили специалисты.

Краска, которую создали ученые из США, настолько белая, что отражает 98% света. Такая способность может помочь в разработке систем эффективного охлаждения, сообщили специалисты.

До настоящего момента самая белая краска могла отражать до 95% света, новая же разработка физиков из Университета Пердью побила этот рекорд. При этом главной целью изобретения было создание материала для уменьшения энергетических затрат при кондиционировании. Ученый Сюлинь Жуань и его команда создали краску на основе сульфата бария, который не поглощает УФ-лучи и отражает их в ИК-диапазоне.

Результаты работы ученых опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces. Для повышения способности рассеивать волны света физики использовали разноразмерные частицы бария. Исследования показали, что объекты, покрытые новой краской, сохраняли температуру на 4,5 градуса ниже других объектов. Новая разработка может поступить в продажу через два года.

Ранее телеканал 360tv.ru сообщал о грантах, которые выделят для разработок ученых подмосковных центров. Всего на генетические исследования выдали 11 грантов.