13:33 16 Апреля 2021Политика
Кремль подтвердил сообщение о встрече Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о планируемой встрече президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о планируемой встрече президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.
По словам Пескова, в Кремле ожидают Лукашенко, который должен прибыть в Москву с рабочим визитом. К встрече лидеров двух стран уже готовятся.
"Встреча Путина и Лукашенко готовится, она может пройти во второй половине дня", — сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, предположительно, 22 апреля.