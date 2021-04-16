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13:33   16 Апреля 2021
Политика

Кремль подтвердил сообщение о встрече Путина и Лукашенко

Кремль подтвердил сообщение о встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о планируемой встрече президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле ожидают Лукашенко, который должен прибыть в Москву с рабочим визитом. К встрече лидеров двух стран уже готовятся.

"Встреча Путина и Лукашенко готовится, она может пройти во второй половине дня", — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, предположительно, 22 апреля.

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