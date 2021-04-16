Кремль подтвердил сообщение о встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о планируемой встрече президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о планируемой встрече президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле ожидают Лукашенко, который должен прибыть в Москву с рабочим визитом. К встрече лидеров двух стран уже готовятся.

"Встреча Путина и Лукашенко готовится, она может пройти во второй половине дня", — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, предположительно, 22 апреля.