Пожар уничтожил старинное здание женского монастыря в Казахстане

Часть построек сгорела дотла при пожаре в Петропавловском женском монастыре Казахстана. Среди уничтоженных зданий и сама обитель.

Часть построек сгорела дотла при пожаре в Петропавловском женском монастыре Казахстана. Среди уничтоженных зданий и сама обитель.

Храм, разрушенный пожаром, был построен еще 1953 году в честь святых апостолов Петра и Павла. Кроме него на территории монастыря находилась трапезная, библиотека и кельи. В результате инцидента никто из членов религиозной общины не пострадал, пишет РИА Новости.

Значительный ущерб был нанесен лишь самим постройкам. В связи с этим настоятельница монастыря и монахини обратились к неравнодушным гражданам с просьбой оказать посильную помощь общине в восстановлении Петропавловской обители.