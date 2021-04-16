13:30 16 Апреля 2021Происшествия
Пожар уничтожил старинное здание женского монастыря в Казахстане
Часть построек сгорела дотла при пожаре в Петропавловском женском монастыре Казахстана. Среди уничтоженных зданий и сама обитель.
Часть построек сгорела дотла при пожаре в Петропавловском женском монастыре Казахстана. Среди уничтоженных зданий и сама обитель.
Храм, разрушенный пожаром, был построен еще 1953 году в честь святых апостолов Петра и Павла. Кроме него на территории монастыря находилась трапезная, библиотека и кельи. В результате инцидента никто из членов религиозной общины не пострадал, пишет РИА Новости.
Значительный ущерб был нанесен лишь самим постройкам. В связи с этим настоятельница монастыря и монахини обратились к неравнодушным гражданам с просьбой оказать посильную помощь общине в восстановлении Петропавловской обители.