Дело об оскорблении Федотова губернатором Забайкалья направлено в суд

Читинский районный суд отменил решение прокуратуры не возбуждать дело об оскорблении замдиректора "ЗабТЭК" Игоря Федотова губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Читинский районный суд отменил решение прокуратуры не возбуждать дело об оскорблении замдиректора "ЗабТЭК" Игоря Федотова губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

В конце марта судья вынес решение отменить постановление прокурора об отказе в возбуждении дела по административному правонарушению, сообщили в пресс-службе суда. После этого материалы были направлены в Забайкальский краевой суд для нового рассмотрения.

В ходе проверки телефонного разговора между Осиповым и Федотовым прокуратура Забайкальского края не выявила нарушений. Представитель надзорного ведомства заявил, что вопросы унижения чести и достоинства не входят в компетенцию прокуратуры, Федотову порекомендовали обратиться в суд.