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13:29   16 Апреля 2021
Происшествия

Дело об оскорблении Федотова губернатором Забайкалья направлено в суд

Дело об оскорблении Федотова губернатором Забайкалья направлено в суд

Читинский районный суд отменил решение прокуратуры не возбуждать дело об оскорблении замдиректора "ЗабТЭК" Игоря Федотова губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

В конце марта судья вынес решение отменить постановление прокурора об отказе в возбуждении дела по административному правонарушению, сообщили в пресс-службе суда. После этого материалы были направлены в Забайкальский краевой суд для нового рассмотрения.

В ходе проверки телефонного разговора между Осиповым и Федотовым прокуратура Забайкальского края не выявила нарушений. Представитель надзорного ведомства заявил, что вопросы унижения чести и достоинства не входят в компетенцию прокуратуры, Федотову порекомендовали обратиться в суд.

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#забайкальский край #оскорбление #александр осипов #Игорь Федотов

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