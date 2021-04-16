Председатель комитета по госзакупкам на Ставрополье обвиняется в превышении полномочий

Председателя комитета Ставропольского края по госзакупкам Александра Абалешева задержали вечером 15 апреля, сообщили в СК. Чиновника хотят заключить под стражу.

Председателя комитета Ставропольского края по госзакупкам Александра Абалешева задержали вечером 15 апреля, сообщили в СК. Чиновника хотят заключить под стражу.

Как установили в Следственном комитете, в 2019 году Абалешев потребовал отказаться от контракта подрядчика, который выиграл аукцион на строительство Краевой детской больницы. Фигурант пытался препятствовать действиям организации, которая по закону должна была начать строительство.

Действия чиновника повлияли на сроки работ. В результате заключенный контракт сорвался, а выделенные из бюджета средства не были освоены. Возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.